Topontwerper Marc Jacobs vraagt vriend ten huwelijk

,,En toen gebeurde er dit... Charly Defrancesco wil je met me trouwen?"schreef de 54-jarige Amerikaan bij de video. Daarin is te zien dat zijn aanstaande volmondig ja zegt, waarna het stel wordt gefeliciteerd door zowat de hele zaak.

Het is niet de eerste keer dat de designer in het huwelijksbootje stapt: in januari 2010 trouwde hij met de Braziliaanse Lorenzo Martone.