TopNotch reageert op vermeende geweldsincident Lil’ Kleine: ‘Niet vatbaar voor druk’

Volgens Patty hebben de partijen dan wel een zakelijke relatie, maar in veel gevallen nog een ‘veel belangrijkere persoonlijke band’. Hij stelt dat zijn platenlabel geen politieke partij is. ‘We hebben geen leden of mensen die op ons gestemd hebben om ze te vertegenwoordigen in de Kamer. Als we horen dat er iets is gebeurd, praten we met de artiesten zelf, hun management en als het kan met hun familie, vrienden en eventuele andere vertrouwenspersonen.’



Patty haalt vervolgens de zaak van Bilal Wahib aan, die in maart in een livestream op Instagram aan een (vermoedelijk minderjarige) jongen vroeg voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel te tonen. ‘We zullen in negen van de tien gevallen het werk tijdelijk stilleggen - zoals in het geval van Bilal Wahib - gewoon om de situatie goed in kaart te kunnen brengen.’ Waarom er in het geval van Lil’ Kleine niet is gekozen voor ‘stilleggen van het werk’, wordt uit het statement niet duidelijk.

Hij vervolgt: ‘Als een statement wat we daar over doen vervolgens volledig wordt verdraaid in media en sommige mensen ook niet de moeite nemen om te lezen wat wij nou precies hebben gezegd, dan houdt het op (mogelijk wordt uit dit statement ook weer één zin genomen en baseert iemand daar een mening op, soit). Die ervaring laat ons natuurlijk herzien of het wijs is om überhaupt statements te maken als ons doel is om rust te doen wederkeren. Dit beleid is niet anders voor Spotify of - zoals ze ook hebben bekendgemaakt - een radiostation als FunX.’

Quote Laat duidelijk zijn: wij zijn niet vatbaar voor collectie­ve druk of bullying TopNotch

Bedreigd

Hoewel onduidelijk blijft wat er precies gebeurd is, stelt Patty niet te zwichten voor collectieve druk of pesten. ‘Mijn persoonlijke verantwoordelijkheid is ook naar mijn team. Als zij bedreigd worden als gevolg van een gerucht dat een of meerdere van onze artiesten betreft, dan moet ik daar actie op ondernemen. Ik ben wat gewend in mijn rol, maar dat wil nog niet zeggen dat het normaal is of acceptabel. Laat duidelijk zijn: wij zijn niet vatbaar voor collectieve druk of bullying.’



Patty sluit de verklaring af met een duidelijke boodschap: ‘En vooral zijn wij vóór een wereld, land en maatschappij waar we wijs trachten te zijn en dat betekent dat we niet overhaast conclusies trekken en al helemaal niet voorbarig veroordelen. We observeren, onderzoeken, bespreken, overeenstemmen en handelen. Altijd met doel om positieve ontwikkeling te stimuleren. Iedereen is welkom om ons in dat doel te steunen.’



Het statement kan overigens op flink wat kritiek rekenen van volgers. ‘Ik vind het jammer dat er zoveel sheets nodig zijn om helemaal niets inhoudelijks te zeggen’, reageert iemand. En een ander: ‘Heb het verhaal nu 5 x gelezen, maar wat zegt hij nu eigenlijk?’

