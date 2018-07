Topmodel Karlie Kloss verloofd met broer van Jared Kushner

In een post op Instagram maakt de 25-jarige Kloss het nieuws wereldkundig. Ze zegt meer van Josh te houden dan worden kunnen uitdrukken. ,,Duizendmaal ja", zegt ze op zijn aanzoek, hoewel ze niet onthuld hoe Josh haar ten huwelijk heeft gevraagd. Een bron vertelt aan People dat dit gebeurde tijdens een romantisch weekend in New York.

Joshua is ondernemer en belegger. Hij stond onder meer aan de wieg van zorgverzekeraar Oscar. Hij lijkt, in tegenstelling tot zijn broer, vrij liberaal. Zijn woordvoerder vertelde eens aan tijdschrift Esquire dat de broer van Jared al zijn hele leven Democraat is. Onlangs doneerde hij nog 50.000 dollar aan de anti-wapengeweld demonstratie March For Our Lives.

Jared Kushner is getrouwd met Ivanka Trump, de dochter van de president. Hij adviseerde Trump tijdens diens campagne en werd na de verkiezingswinst beloond met een baan in het Witte Huis. Ondanks zijn gebrek aan diplomatieke of politieke ervaring schuift Kushner sindsdien aan bij vredesbesprekingen en belangrijke ontmoetingen in binnen- en buitenland.