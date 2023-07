Topman BBC: onderzoek naar Huw Edwards kan maanden duren

BBC-topman Tim Davie verwacht dat het interne onderzoek naar het vermeende wangedrag van presentator Huw Edwards nog wel even gaat duren. Dat zei Davie volgens The Guardian dinsdag in het Britse parlement

Davie gaf in het Lagerhuis tekst en uitleg over de zaak rond Edwards, die er onder meer van wordt beschuldigd een minderjarige te hebben betaald voor expliciete foto’s. Davie sprak van een ‘moeilijke’ zaak. ,,We zijn bezig met het bestuderen van de feiten, we willen graag alle informatie ontvangen, we willen alles begrijpen wat er beschikbaar is.”

Omdat de omroep alles ‘zorgvuldig’ wil doornemen en beoordelen, is het volgens de topman lastig in te schatten hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen. ,,Omdat ik geen controle heb over alle variabelen, kan dat weken, een paar maanden of zelfs langer duren, afhankelijk van wat we krijgen en het feilloos managen van de betrokken personen.”

Opheldering

De Britse regering had opheldering van de BBC geëist over het gedrag van Edwards, al was toen nog niet bekend dat hij de persoon was over wie de verhalen naar buiten waren gekomen. Vlak voordat bekend werd dat het om Edwards ging, stelde de Britse politie dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.

De presentator, een van de anchors van BBC News, is vanwege mentale gezondheidsproblemen opgenomen in het ziekenhuis, zo liet zijn vrouw weten. Hij zal zelf reageren op de beschuldigingen als hij zich goed genoeg voelt om dat te doen.

