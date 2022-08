Topless Gaby houdt van kokkerellen en Johan heeft concurrentie

‘Britney Spears wil alles op tafel gooien in interview met Oprah’

Britney Spears en Oprah Winfrey plannen naar verluidt een groot tv-interview om ‘Britneys waarheid’ te delen met de hele wereld. Dat melden meerdere entertainmentsites, zoals The Daily Mirror en OK! Magazine. De 40-jarige Spears zou de verhalen die haar ex Kevin Federline over haar de wereld in heeft geslingerd tegen willen spreken.

