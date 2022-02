Topfavoriet uit America's Got Talent overleden aan kanker nadat ze show al had verlaten voor behandeling

America’s Got Talent -kandidaat Jane Marczewski is op 31-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat bevestigt haar familie aan Amerikaanse media. Jane kreeg tijdens haar auditie een ‘ golden buzzer’ van Simon Cowell (62) en werd één van de grote favorieten van het seizoen genoemd. Jane moest de wedstrijd echter vroegtijdig verlaten om zich te focussen op haar behandeling.

,,Wij, haar familie, zijn kapot van haar overlijden en dit onvoorstelbare verlies”, reageert de familie Marczewski in een verklaring. Jane leed volgens haar naasten al zo’n vier jaar aan kanker, een ziekte waaraan zij uiteindelijk op 19 februari bezweek. ,,Degenen die haar kenden, genoten van haar meer dan levensgrote persoonlijkheid en haar gevoel voor humor. Ze had voor elke gelegenheid een grap, zelfs als de grappen over haar gingen. Haar blijvende erfenis zal het ‘geschenk van hoop’ zijn, dat ze aan zovelen heeft gegeven door haar muziek en de kracht die ze in Jezus vond. We bedanken iedereen voor de berichten van liefde en steun.”

Jane nam deel aan America’s Got Talent onder de artiestennaam Nightbirde en baalde als een stekker dat ze de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten. Tijdens de auditierondes van het 16de seizoen waagde de zangeres haar kans met haar eigen nummer It’s okay, waarin haar gezondheidsproblemen uitgebreid aan bod kwamen. Zo zong ze dat ze getroffen werd door kanker, maar dat het belangrijk was dat iedereen wist ‘dat we zoveel meer zijn dan de slechte dingen die ons overkomen’.

,,De laatste keer dat ik op controle ging, had ik kanker in mijn longen, mijn ruggengraat en mijn lever. Ik heb een overlevingskans van 2 procent, maar 2 procent is niet 0 procent. Het is iets”, vertelde ze. Met haar optreden wist Jane de voltallige jury en alle kijkers te overtuigen. Simon Cowell was zelfs zó onder de indruk, dat hij het optreden meteen beloonde met een golden buzzer. In de daaropvolgende weken ontpopte de zangeres zich tot topfavoriet van heel wat kijkers, al had het lot helaas een eigen ‘ongunstige wending’ voor Marczewski. Omdat de kanker plots in alle hevigheid terug was en om al haar energie in het bestrijden van de ziekte te kunnen steken, besloot Jane noodgedwongen de talentenjacht te verlaten.

Volledig scherm Jane Marczewski in America's Got Talent. © Still YouTube America's Got Talent

‘Bedankt voor alle steun’

,,Het delen van mijn hart met de wereld tijdens AGT was een eer en een droom die uitkwam”, schreef ze toen op social media. ,,Het punt waarop ik deze zomer stond was verbazingwekkend. Wat een wonder dat de pijn waar ik doorheen ben gegaan kon worden omgevormd tot iets moois, waardoor mensen over de hele wereld hun ogen verder kunnen openen. Sinds mijn auditie is mijn gezondheid achteruit gegaan en deze strijd tegen kanker eist al mijn energie en aandacht op. Het maakt me zo verdrietig dat ik moet melden dat ik dit seizoen niet verder kan. Het leven geeft niet altijd een adempauze aan degenen die het verdienen, maar dat wisten we al.”

De zangeres wilde ook al haar supporters bedanken. ,,Bedankt voor al je steun, het betekent alles voor mij”, schreef ze. ,,Blijf bij me, ik zal snel beter zijn. Ik ben mijn toekomst aan het plannen, niet mijn nalatenschap. Ik ben er behoorlijk erg aan toe, maar ik heb nog steeds dromen.”



Waarop ook de juryleden van America’s Got Talent hun medeleven deelden: ,,Je energie, je glimlach en je geweldige stem zullen worden gemist tijdens de liveshows”, schreef Sofia Vergara op Instagram. En ook Heidi Klum kroop in haar pen: ,,De hele AGT-familie houdt van je en we duimen allemaal voor je”, schreef zij bij een heleboel hartjes.

