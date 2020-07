Topdj's Armin van Buuren en Nicky Romero ‘breken bij elkaar in’

Door de coronacrisis missen dj’s, evenals popartiesten, een zomerlang optredens in clubs en festivals. Daardoor ontstaan diverse samenwerkingen. ,,Nicky Romero en ik kennen elkaar al jaren, dus het is best wel gek dat we nooit eerder hebben samengewerkt, ook al maakte hij wel een geweldige remix van mijn track Unlove You. Maar uiteindelijk maakte dat lange wachten het alleen maar leuker om alsnog samen in de studio te duiken’’, aldus Van Buuren die zijn This Is Me-concerten van afgelopen mei in Ziggo Dome met een jaar moest uitstellen.