Top of flop: Black Adam, Narcosis, Kwestie van Geduld en meer nieuwe bioscoopfilms

Vanaf vandaag in de bioscoop: de superheldenfilm Black Adam , de Nederlandse Oscarinzending Narcosis , de 'polder-romkom' Kwestie van Geduld , het komische drama Mrs. Harris Goes To Paris en het aangrijpende Tori et Lokita uit België. Zijn ze de moeite waard?

Afgeraffelde computereffecten maken de dienst uit in superheldenzooitje

Black Adam Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie



Het wil de DC Extended Universe, met iconische vechtmachines als Superman, Batman en Aquaman, maar niet lukken concurrent Marvel (die van Black Panther en Captain America) naar de kroon te steken. Misschien dat Dwayne Johnson - bij velen nog steeds beter bekend als ex-worstelaar The Rock – de superheldenstal eindelijk van een stevige vracht bioscoopbezoekers kan voorzien. Hij speelt de titelfiguur die na 5000 jaar in een tombe te hebben gelegen, uit zijn as verrijst. Voor veel inwoners van het fictieve Kahndaq is hij een beschermengel, maar de onkwetsbare Black Adam is ook wat destructief van aard en dus wordt de Justice Society met onder andere Pierce Brosnan als Doctor Fate ingezet om hem wat in toom te houden. Het resultaat is een zooitje, vooral vanwege de afgeraffelde computereffecten. Je kan het gevoel dat de acteurs voor 90 procent in een lege studio stonden maar niet van je afschudden. Dat geldt helaas ook voor de Nederlandse Marwan Kenzari in een aardige bijrol. -Gudo Tienhooven

Regie: Jaume Collet-Serra. Hoofdrollen: Dwayne Johnson, Pierce Brosnan en Marwan Kenzari

Volledig scherm Dwayne Johnson in Black Adam. © AP

Hollandse Oscarinzending flirt met de kitsch, maar blijft altijd oprecht

Narcosis Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Rouw vindt vaak in stilte plaats. Toch zijn veel films geneigd het pijnlijke proces van vallen en opstaan te tackelen met een overdaad aan woorden. Narcosis vangt het vooral met beeldtaal. Een dappere keuze van scenaristen Laura van Dijk en Martijn de Jong (die laatste zat tevens op de regiestoel), ook omdat op elk moment de kitsch kan toeslaan. Zeker wanneer wordt besloten het hoofdpersonage te voorzien van een paranormale gave.

Merel, uitmuntend beheerst gespeeld door Thekla Reuten, is gelukkig geen zweverige vrouw en Narcosis – op misschien één wapperend gordijn teveel – geen zweverige film. Na de dood van haar man, die niet terugkeert van een gevaarlijke duikexpeditie, probeert ze krampachtig de pijn weg te drukken. Maar de wervelwind aan herinneringen raast genadeloos door. Ze vergeet daarbij dat haar kroost (twee van de meest indrukwekkende Nederlandse kindacteurs in lange tijd) óók in een ernstige staat van verwarring leeft.

In Merels tuin staat een telefooncel waar haar dochtertje net doet alsof ze gesprekken met papa blijft voeren. Als zij haar broertje en moeder dat ook vraagt eens te doen, ligt een melodramatische draak van een scène op de loer. Dat zelfs dít moment smaakvol aanvoelt en de juiste toon vindt, is razendknap. -Gudo Tienhooven

Regie: Martijn de Jong. Hoofdrollen: Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Sepp Ritsema en Lola van Zoggel

Volledig scherm PS film 20 oktober 2022 Narcosis © -

Nét even meer dan de gemiddelde ‘polder-romkom’

Kwestie van Geduld Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Romantische Komedie



Een chefkok uit Amsterdam keert vanwege geldgedoe met frisse tegenzin terug naar haar geboortegrond in het zuiden. Daar ontdekt ze dat het door haar zo verguisde Limburgse dorp én haar jeugdliefde misschien toch wel goud waard zijn. Je ontkomt natuurlijk niet aan een vergelijking met het recente Hart op de Juiste Plek, die het stadsleven tegenover dat in de provincie zette. De makers en de cast leveren hier gelukkig beter werk af. Al verloopt ook dit werk volgens een bekend stramien. Barbara Sloesen (Zwaar Verliefd!) is niet meer weg te denken uit ons romkom-landschap. Zij is als je benaderbare buurmeisje dat nét even een spannender liefdesleven leidt en opvallend aantrekkelijke heren ontmoet. Soms is dat een Jim Bakkum, in dit geval zijn dat liefdesgegadigden Manuel Broekman en de sympathieke ‘nieuweling’ Frans Dam. -Maricke Nieuwdorp

Regie: Ruud Schuurman. Hoofdrollen: Barbara Sloesen, Manuel Broekman, Melissa Drost en Peggy Vrijens

Volledig scherm Barbara Sloesen in Kwestie van Geduld. © Dutch Film Works

Onweerstaanbare prentenboekrealiteit

Mrs. Harris Goes To Paris Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie/Drama



Het Parijs uit Mrs. Harris Goes To Paris heeft iets bijna irritant idyllisch. De kleuren zijn er net even te mooi, alle dronkenlappen zijn eigenlijk onschuldige mannetjes met alpinopetjes en mocht je even vergeten zijn waar je bent: de Eiffeltoren is in elk shot zichtbaar, dan wel direct om de hoek. Maar het is makkelijk je aan die prentenboekrealiteit over te geven, vooral dankzij de charmante Lesley Manville als een schoonmaakster uit Londen die in de jaren 50 naar de Franse hoofdstad afreist voor haar droomwens: het scoren van een Christian Dior-jurk. Het is allemaal zo dun als rag, maar als escapisme heeft de film iets onweerstaanbaar aaibaars. -Gudo Tienhooven

Regie: Anthony Fabian. Hoofdrollen: Lesley Manville, Isabelle Huppert en Jason Isaacs

Volledig scherm Lambert Wilson en Lesley Manville in Mrs. Harris Goes To Paris. © David Lukacs

Belgische gebroeders Dardenne terug in topvorm

Tori et Lokita Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Met hun Gouden Palm winnende films Rosetta en L’Enfant werden de Belgische gebroeders Dardenne meesters van het geëngageerde, naturelle (en niet bepaald opbeurende) drama. Zeker bij die titels kan je haast niet geloven dat er een strak scenario aan ten grondslag lag, zó levensecht zijn de geschetste werelden. Met Tori et Lokita maken ze die reputatie na jaren eindelijk weer eens écht waar. We volgen twee uit Afrika gevluchte tieners (verbluffend sterke en bovendien ongeschoolde acteurs met een onweerstaanbare chemie) die ondanks alle schrijnende exploitatie waar ze in Vlaanderen tegenaan lopen, hun jeugdige optimisme proberen te behouden. Tegen beter weten in, want het gevoel dat dit slecht zal aflopen, proef je vanaf de eerste seconde. Moraliserend? Misschien een beetje. Hartverscheurend? Absoluut! -Gudo Tienhooven

Regie: Jean-Pierre en Luc Dardenne. Hoofdrollen: Pablo Schils, Mbundu Joely en Tijmen Govearts

Volledig scherm Pablo Schils en Mbundu Joely in Tori et Lokita. © Cineart

