Top Gun 2 nu bij twaalf succesvolste films in VS ooit: 600 miljoen dollar opgeleverd

Wereldwijd heeft het vervolg op de actiehit uit 1986, over een elitegroep piloten, al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Het is daarmee commercieel gezien de meest succesvolle film van acteur Tom Cruise ooit.



De meest succesvolle blockbuster ooit in de VS was de zevende Star Wars-film, The Force Awakens, uit 2015. Deze bracht in de Amerikaanse bioscopen ruim 900 miljoen dollar op. De laatste film vóór Top Gun 2 die de grens van 600 miljoen dollar passeerde, was de Marvel-hit Spider-Man: No Way Home, uit 2021.