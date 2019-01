Top-dj's vereeuwigd als toegewijde hogepriesters

Het idee voor de expositie ontstond al in 1998 toen Claude Vanheye (1948) de Britse danceact Faithless fotografeerde. ,,Dat was Paradiso waar ik toen een studio had. ’s Avonds woonde ik daar ook het concert bij. Dance bestond al langer, maar voor mij was dat een van de eerste keren dat ik ermee in aanraking kwam’’, aldus de fotograaf.

Vanheye was tot dan vooral bekend uit en met de popscene. Wereldsterren als John Lennon, Michael Jackson, David Bowie, Jimi Hendrix Frank Zappa, Tom Waits en Bryan Ferry poseerden voor zijn lens. Ruim twintig jaar na Faithless in Paradiso is daar DVOTION, zijn expositie in het Groninger Museum: foto’s van top-dj’s in actie, maar wél met een bepaalde karakteristieke houding.

,,Rond 2000 bezocht ik Sensation White, het dancefeest in de Arena. Een waanzinnige show, een spektakel. Maar hoe moest ik dat vastleggen? Op een gegeven moment testte ik een nieuwe Nikonlens uit, een 400 mm. Zag ik de dj’s plotseling van heel dichtbij. Fedde le Grand bijvoorbeeld. In een houding als hogepriester. Toen, het was in 2014, ben ik eigenlijk met deze reeks begonnen. En dan hoe ik de dj’s op mijn eigen manier wilde fotograferen.’’

De grote klapper, zo stelt Vanheye, was in 2015 toen hij aanwezig was bij het AMF-festival in de Amsterdam Arena. Daar fotografeerde hij in samenwerking met het jaarlijkse Amsterdam Dance Event (ADE), de dj’s Hardwell, Armin van Buuren, Martin Garrix, Afrojack, Oliver Heldens, Dimitri Vegas & Like Mike. Geïnspireerd door Faithless die een hit scoorde met God is a DJ.

Volledig scherm Armin van Buuren © Claude Vanheye

,,Dat is mijn uitgangspunt. De dj als hogepriester die zijn publiek meeneemt, in trance, bijna hypnotiserend. Nooit lacherig, maar geconcentreerd, ingetogen, met een soort religieuze toewijding.’’ Op de foto’s zien we de armen omhoog, de ogen gesloten. Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, was zeer geporteerd van de foto’s. De twee kwamen enkele jaren terug in contact met elkaar toen Vanheye een expositie van Bowie opende. ,,Hij wilde meer zien en toen hij deze foto’s zag, wilde hij ze meteen hebben. Voor mij was dat waanzinnig.’’

De expositie DVOTION –Vanheye noemt het een show vanwege de muziek- en lichteffecten die erbij horen– betekent het startsein van een wereldtournee. ,,Twee jaar lang zal het project de wereld rondreizen. We zijn bezig met landen in Europa, Azië en Amerika. De expositie zal groter en groter worden, omdat ik het hele jaar door blijf fotograferen. Daardoor blijf ik actueel.’’

Oliver Helden © Claude Vanheye