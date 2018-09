Top 40 verhuist van 538 naar Qmusic

Dave Minneboo, zendermanager van Qmusic, laat weten: ,,We zijn heel trots dat de moeder aller hitlijsten binnenkort op de vrijdagmiddag bij Qmusic te horen is. De Nederlandse Top 40 is een ijzersterk merk, dat naast radio ook online, op mobiel en social ongekende mogelijkheden kent."



Minneboo vervolgt: ,,De Top 40 is de enige echte hitlijst die de tand des tijds altijd heeft weten te doorstaan door constant te vernieuwen. Dit zetten we bij Qmusic dan ook door. De Top 40 wordt samengesteld door te kijken naar onder andere airplay op alle radiozenders en streamingcijfers. Bovendien hebben we bij Qmusic toegang tot 674.000 Q-members."



Qmusic is in Nederland het radiostation dat het best vertegenwoordigd is op social media en heeft veruit de grootste memberbase. Naast de uitzending op de radio gaat Qmusic rondom de Top 40 ook een nauwe samenwerking aan met het AD, dat net als Qmusic onderdeel is van De Persgroep.