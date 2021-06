Tony in spanning voor liefdesavontuur en Marco beleeft bijzonder moment

Sir Elton John naar Arnhem voor concert in GelreDome op donderdag 9 juni 2022; laatste keer in Nederland

15:19 Sir Elton John komt inderdaad naar GelreDome. De Engelse zanger geeft donderdag 9 juni 2022 een concert in Arnhem als onderdeel van zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road The Final Tour’. GelreDome gaf de afgelopen dagen via sociale media al wat hints, vanmiddag werd de komst van John bevestigd.