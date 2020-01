Tommie Christiaan wint Dancing on Ice ondanks operatie aan naald in voet

Channing Tatum verdedigt vriendin Jessie J: ‘Niemand mooier dan zij, zelfs mijn ex niet’

Channing Tatum (39) is weer gelukkig in de liefde. Eerder deze week bevestigde de acteur dat hij opnieuw samen is met zangeres Jessie J (31). De twee gingen in december uit elkaar na een relatie van iets meer dan een jaar, maar de aantrekkingskracht bleek te groot. En niets kan hun geluk verstoren, zelfs misgunnende fans niet. Dat bewees de Magic Mike-ster op Instagram.