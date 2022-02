Tom Hanks kruipt in de huid van Brabantse Elvis-manager voor nieuwe filmbiografie

Had de in Breda geboren Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker die de manager was van Elvis Presley, ooit durven dromen dat tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks hem in een speelfilm zou vertolken? Dat gebeurt in een nieuwe filmbiografie over Elvis waarin de Nederlander niet al te positief wordt voorgesteld.

Vanavond is de trailer over de nieuwe Elvis-filmbiografie in wereldpremière gegaan. Opvallend is het fragment waarin Colonel Tom Parker voorkomt. Vertolker Tom Hanks, die een lodderige en lugubere indruk maakt, mijmert in een van de scènes: ,,Velen beschouwen mij als de schurk in dit verhaal.”

Dat strookt met de opzet van regisseur Baz Luhrmann (bekend van onder meer de spektakelmusical Moulin Rouge) die constateert dat Parker veel te verbergen had: ,,Om te beginnen was hij geen Colonel, geen Tom en ook geen Parker.”

In werkelijkheid was de manager de uit Breda afkomstige Dries van Kuijk (1909-1997) die zonder officiële papieren Amerika wist te bereiken waar hij als persoonlijk manager en beschermheer van Presley een wereldster maakte. Over Kuijk wordt onder meer beweerd dat hij Nederland ontvluchtte vanwege een onopgeloste moord op een winkelierster in Breda waar hij mogelijk bij betrokken was. In de VS mat hij een pseudoniem aan: Colonel Tom Parker.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Courtesy of Warner Bros. Picture

Kuijk, alias Parker, had grote invloed op de carrière van Elvis. Omdat hij zelf geen officiële papieren had liet hij de rock’n roll-legende nooit op tournee gaan naar het buitenland.

Luhrmann: ,,Tom Hanks was meteen geïntrigeerd door Parker toen ik hem deze rol aanbod. Hij speelt zelden slechte personages in zijn films, maar voor deze rol maakte hij graag een uitzondering.”

Over het leven van Elvis Presley zijn al tientallen speelfilms gemaakt die niet allemaal even succesvol waren. Wat is er nog aan toe te voegen in de nieuwe filmbiografie waarin Elvis wordt gespeeld door de onbekende Austin Butler. ,,Elvis is voor mensen van mijn generatie een held, een icoon en ook een Amerikaanse tragedie,” constateert de uit Australië afkomstige Luhrmann (59). ,,Zijn leven staat model voor wat zich in cultureel en sociaal opzicht afspeelde in Amerika van de jaren 50,60 en 70. Die aspecten wil ik in mijn film laten zien.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: