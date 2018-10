Tom Cruise wil dochter Suri (12) pas weer zien als ze zich bekeert

Sinds Tom Cruise en zijn vrouw Katie Holmes (39) in 2012 na een huwelijk van zes jaar uit elkaar gingen, woont Suri bij haar moeder in New York. De acteur resideert al jaren in Los Angeles, zo'n 4500 kilometer verderop aan de westkust van de Verenigde Staten. Na de breuk zou Suri haar vader bijna nooit meer zien. De laatste keer dat Tom Cruise samen met zijn dochter werd gefotografeerd, was in 2013.



Volgens de website UsWeekly, die zich baseert op een betrouwbare bron, kiest Cruise er bewust voor zijn tienerdochter niet te zien. De nu al puberende Suri zou inmiddels ten einde raad zijn, omdat haar vader elk contact afhoudt. ,,Voor een kind van haar leeftijd is dat loodzwaar'', zo wordt gesteld. ,,Maar ze wil zich, mede op advies van haar moeder, niet bekeren tot zijn geloof.'' De twee zouden wel telefonisch met elkaar spreken.



Aan haar vechtscheiding hield actrice Katie Holmes naar verluidt een kinderalimentatie van circa 400.000 dollar (bijna 3,5 ton in euro's) per jaar over. De twee gingen destijds uit elkaar, omdat Holmes het niet eens was met de ideeën die Scientologyfanaat Cruise had over de opvoeding.