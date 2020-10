Toen stond Mr. EO plots oog in oog met een piemel van formaat kinderarm

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op tv. Wil je een mail ontvangen als de column online staat? Vul hieronder je mailadres in en ontvang de column als nieuwsbrief.

Tijden veranderen. Waar Arie Boomsma tien jaar geleden nog geschorst werd door de EO omdat hij zwoel poseerde in de L’Homo, stond Bert van Leeuwen dinsdagavond zijn lens scherp te stellen op een piemel van het formaat kinderarm. Toch een mijlpaal in de tv-geschiedenis. En een gerede kanshebber voor de titel Televisiefragment van het Jaar.

De makers van Het Perfecte Plaatje, want over dat programma heb ik het natuurlijk, hadden alles uit de kast getrokken om van de traditionele naaktshoot iets gedenkwaardigs te maken. Daar hebben ze dit seizoen ook alle tijd voor, want uit kostenbesparing heeft RTL de afleveringen opgerekt van een uur naar anderhalf uur. Waarvoor in dit geval mijn hartelijke dank.

Alsof het zo moest zijn, kregen ze een beetje hulp van boven. In zijn onschuld koos Bert namelijk zelf voor dit bewuste naaktmodel. Althans, voor een wijdvallende boxershort met een blauw ruitje, de ultieme opa-onderbroek. Dat leek hem een veiligere gok dan de leren string of een goudkleurige hotpants, waarin ik hem geen ongelijk kon geven. Pas later ontdekte hij dat er bij de boxer geen bedeesde 75-plusser hoorde met een flinke toef grijs schaamhaar die het rimpelige zaakje zoveel mogelijk bedekte, maar een jonge zwarte man die een hardnekkig vooroordeel bevestigde.

Het naaktmodel kwam zelfverzekerd aanlopen, zijn jongeheer vrolijk zwaaiend voor zich uit. Als bonus hadden de makers er het opzwepende Hallelujah van Händel onder gemonteerd. Perfecte keuze, want wij kijkers moesten natuurlijk niet vergeten dat de kandidaat die dit tafereel blozend gadesloeg Mr. EO is. En dat al een jaartje of veertig.

Alle gekheid op een stokje: Bert redde zich er prima uit. Hij trapte niet in de valkuil door geforceerd Geer&Goor-achtige dubbelzinnigheden te gaan roepen en leverde een nette, totaal niet-erotische foto af. De EO kan trots zijn, geen lid zal boos de Visie opzeggen.

Ik zat me daarentegen meer te verbazen over Janny van der Heijden. Het immer keurige jurylid van Heel Holland Bakt ontpopte zich tot volleerd glamourfotograaf en deed aan haar model voor hoe ze haar handen op haar borsten moet leggen onder de douche. Het werd een stomende foto.

Dat is nou precies de reden waarom Het Perfecte Plaatje een van de weinige BN-shows is waarin bekende deelnemers wél iets toevoegen. Je leert nog eens een onvermoede kant van zo'n polderceleb kennen. Janny die in de Heel Holland Bakt-tent een lik slagroom neemt? Ik vraag me sinds dinsdagavond af wat ze er thuis mee doet. Ja ja, tijden veranderen.

