Toen Neil wél de vader van Sijmen bleek maar níet van Kayleigh, had moeder Katie iets uit te leggen

Het was even wennen. Niet zozeer de nieuwe coupe van Spoorloos-presentator Derk Bolt, want die stond hem prima. Maar het ongewone beeld dat hij de hele aflevering stijfjes in een Nederlands dna-lab stond, in plaats van bezweet rond te banjeren in een Peruaans bergdorp. Allemaal de schuld van het coronavirus, dat het wereldreizen belemmert. Gelukkig zijn er dichtbij huis ook genoeg familiekwesties die het uitzoeken waard zijn, stelde mede-presentator Jetske van den Elsen gerust.