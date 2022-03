Toen bevrijde Joden in Westerbork NSB’ers moesten bewaken, vervaagde grens tussen goed en kwaad

Verdovende middelen aangetrof­fen in lichaam overleden Foo Figh­ters-drum­mer, doodsoor­zaak nog onbekend

In het lichaam van drummer Taylor Hawkins van de Amerikaanse rockband Foo Fighters zijn sporen van tien verschillende stoffen, waaronder THC (de werkzame stof in marihuana), pijnstillers en antidepressiva, gevonden. Dat hebben Colombiaanse onderzoekers zaterdag bekendgemaakt op basis van geteste urine. Of de aangetroffen middelen tot zijn dood hebben geleid, wordt niet gemeld.

11:10