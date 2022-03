Toch geen vervolg op serie De Kinderen van Ruinerwold

In De Kinderen van Ruinerwold vertellen broers Edino, Israël en Shin en zus Mar Jan over hun jeugd bij vader Gert Jan. Jarenlang woonden ze met negen broers en zussen in het geheim en ongeregistreerd in een boerderij in Ruinerwold, onder streng regime van hun vader. Vorig jaar won de serie de Gouden Televizier Ring. In de nieuwe reeks zouden de kinderen laten zien hoe het nu met hen gaat.