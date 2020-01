TMZ verdedigt ‘onfatsoenlijke’ berichtgeving: ‘Mochten over dood Kobe Bryant publiceren’

De website was de eerste die schreef dat de 41-jarige basketballegende en zijn 13-jarige dochter twee van de in totaal negen mensen waren die zondag omkwamen bij een helikoptercrash. Volgens Harvey hadden redacteurs eerst gesproken met woordvoerders van Bryant voordat het nieuws werd gepubliceerd. ,,We hebben met Kobe's mensen gesproken en we werden geïnformeerd dat ze op de hoogte was gebracht", zegt hij, doelend op de weduwe van de sporter, tegen de Amerikaanse radiozender KNX.



De politiechef van Los Angeles zei zondag dat het ‘onfatsoenlijk’ was dat TMZ het bericht naar buiten had gebracht voordat alle nabestaanden waren ingelicht. Harvey noemt het een ‘goed punt’ dat het voor de families van de andere slachtoffers, die niet allemaal op de hoogte waren, heftig was om het nieuws wellicht via de website te hebben moeten vernemen.