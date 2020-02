Tiny (78) van Tiny en Lau overleden

video Alberto Stegeman vindt sneer Peter R. de Vries in RTL Boulevard ‘zeer oncollegi­aal’

13:52 Alberto Stegeman is teleurgesteld in zijn collega Peter R. de Vries. De twee misdaadverslaggevers belandden gisteravond in een verhitte discussie nadat De Vries had verkondigd dat Stegeman ‘schijnnieuws’ maakte. ,,Ik ken hem echt al heel erg lang. Dus dit kwam een beetje uit de lucht vallen", zei Stegeman vanochtend bij Gerard Ekdom op Radio 10.