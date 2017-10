Tino's keffertje haat stofzuigen en Danny noemt jarige vrouw 'ouwe muts'

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vriend Martijn toont 'Jaap'

Luchtacrobate Noi Pakon, de nieuwe vriendin van Martijn Krabbé, heeft bovenop haar borst een enorm glimmend litteken waar ze zich absoluut niet voor schaamt. Wat voor operatie Noi ooit onderging is niet bekend, maar de 'Jaap' mag er volgens haar zeker zijn. ,,Ik ben er trots op.'' Ze begrijpt niet dat andere mensen hun littekens soms verbergen. ,,Want het is een onderdeel van het leven.''

Pizza Borsato

Marco Borsato heeft, waarschijnlijk voor een clubje trouwe fans, zijn Italiaanse roots en culinaire skills weer even aangesproken bij een pizzeria in Huizen. De zanger ging zelf aan de slag met deeg en allerhande toppings en zelf was hij erg tevreden over het resultaat dat er hoe dan ook smakelijk uitziet.

Gisteren mocht ik pizza’s bakken voor prijswinnaars... altijd leuk mooi clubje mensen bij elkaar! #tifosidimarcoborsato #tifosidimarco Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 28 Oct 2017 om 0:15 PDT

Danny's 'ouwe muts'

Jenny, de echtgenote van Danny de Munk (47), is gisteren 45 jaar geworden. Volgens de zanger is zij nog steeds de liefde van zijn leven. Met een gezond dosis valse humor schrijft hij bij een foto waarop ze gezellig naar de camera kijken: 'oude muts' en 'tijd om in te ruilen'.

Mijn @jennydemunk 45 jaar ❤️!!! Van harte lief 🎉🎉 Maar .... Tijd om in te ruilen 😉 #ouwemuts Een foto die is geplaatst door DANNY DE MUNK (@dannydemunk) op 27 Oct 2017 om 15:04 PDT

Frank helpt ex een handje mee

Volkszanger Frank van Etten (35) - bekend van onder meer de hit Ik sta in lichterlaaie en Een lange hete zomer - maakte in augustus bekend na een huwelijk van 12,5 jaar te gaan scheiden. Hij heeft nog steeds contact met zijn vrouw en is met een lach op zijn gezicht druk bezig om haar nieuwe woning in orde te maken. Het stel heeft drie jonge zoons.

Waar soms iets stopt ! Is er ook weer een nieuwe weg om samen te knokken voor elkaar en 3 mooie kinderen ! Het leven loopt zoals die lopen moet en van vallen leer je opstaan ! Breken kan ! Littekens kan ! Maar alles hebben we overwonnen! Op naar de volgende 20 jaar wijzer liefdevoller en vol moed ! Een foto die is geplaatst door Frank van Etten (@frankvanetten) op 27 Oct 2017 om 9:25 PDT

Joëlle aan de blingbling

Joëlle Witschge, dochter van oud-voetballer Richard, is gestrikt door een sieradenfabrikant die haar voortaan wat fijne blingbling-items laat aanprijzen. De ex-vriendin van Waylon is erg in haar nopjes met de zakendeal en natuurlijk ook met de ring die ze kreeg.

Keffertje Tino haat stofzuigen

KC, het keffertje van volkszanger Tino Martin, heeft het niet zo op stofzuigers. Het viervoetertje liet het niet toe dan een werkster in de studio met het apparaat aan de slag ging. Fans van Tino noemen het een erg herkenbaar tafereel.

KC moet nog wennen aan de nieuwe schoonmaakster bij ons in de studio...🤷‍♂️ Een foto die is geplaatst door Tino Martin (@tinomartin01) op 26 Oct 2017 om 13:30 PDT

Verzorgende zusjes

De dochtertjes van presentatrice Nicolette van Dam - Lola-Lily (5) en Kiki-Kate (3) - gingen gisteren op stap met twee poppenbaby's. Hun moeder maakte een aandoenlijke foto van de verzorgend ingestelde meisjes. ,,Echte zussenliefde'', vindt Nicolette.

Een dagje met de pasgeboren baby’s op stap ❤️☺️ #sisterlove Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 27 Oct 2017 om 2:25 PDT

Jody helpt

Zanger Jody Bernal helpt zijn dochtertje Olivia (1) na het ontwaken om haar slaapharen weer een beetje in model te krijgen. Zijn echtgenote maakte een foto van het huiselijke tafereel. ,,Het leven van een daddy'', pent Jody er voor de volledigheid maar even bij.

#Daddylife ❤️ Een foto die is geplaatst door Jody Bernal (@jodybernal) op 26 Oct 2017 om 2:12 PDT

Marlijn wil oude lijf terug

Actrice Marlijn Weerdenburg en haar vriend Paul Broers werden medio september mama en papa van hun eerste kindje: zoon Teun. Weerdenburg, die het na de bevalling wat rustiger aan moest doen en nog steeds 8 kilo zwaarder is dan voor haar zwangerschap, is gisteren voor de eerste keer naar de sportschool gegaan om haar lijf weer in conditie te krijgen. ,,Tijd om mijn dappere lichaam weer rustig op orde te krijgen.''

Coen herenigd

Radio 538-dj Coen Swijnenberg is na ruim een week weer herenigd met zijn hond Ollie die een tijdje uit logeren was gegaan. ,,Mijn harige vriend met flaporen is er weer'', jubelt hij.

Na een gezellige logeerpartij van ruim een week is deze harige vriend met z'n flaporen weer thuis! 🐶 @dachshund.ollie #teckel #dachshund Een foto die is geplaatst door Coen Swijnenberg (@coenswijnenberg) op 28 Oct 2017 om 1:11 PDT

Bibi is sprakeloos

Oud-realityster en aanstormend zangeres Bibi Breijman is speciaal voor Halloween een paar uur in de stoel van een creatieve visagist gaan zitten. Het eindresultaat is natuurlijk te gruwelijk voor woorden.

#halloweenmakeup by @robinyknoester #linkinbio Een foto die is geplaatst door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 28 Oct 2017 om 0:42 PDT

En nog een engerd

Danielle Oerlemans liet zich ook beschilderen om er voor een feestje angstaanjagend uit te zien. De oud-wielrenster woont al jaren in de VS met haar man Reinout en hun kinderen.

Halloween 👻 🕷☠️ Een foto die is geplaatst door Danielle Oerlemans (@danielleoerlemans) op 28 Oct 2017 om 1:18 PDT

En nog een!

DJ Hardwell maar dan een tikkeltje anders!