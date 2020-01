Tino Martin staakt show in Carré: ‘Getergd door droge kriebelhoest’

De populaire zanger zou vanavond en morgen optreden in de beroemde Amsterdamse zaal. Hij was de afgelopen dagen al niet zo lekker. ,,Ik had een rustdag ingelast, speciaal om extra fit te zijn’’, zegt hij tegen AT5. ,,Het zijn hele belangrijke avonden. Je doet 34 shows, maar die twee optredens in Carré staan toch op zichzelf.’’



Eenmaal op de bühne werd al snel duidelijk dat de kriebel in zijn keel onhoudbaar was. ,,Ik heb tijdens de repetitie maar twee liedjes gezongen, omdat elke noot telde. Ik kon ze toen nog opsparen. Maar na drie of vier liedjes op het podium wist ik dat het mooi was geweest.’’