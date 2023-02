Tindermatch eindigt in huwelijksaanzoek: Kiran Badloe op de knieën met 'some bling' voor vriendin

Windsurfer Kiran Badloe heeft zijn vriendin Nicky de Jong ten huwelijk gevraagd. Dat meldt de meervoudig wereldkampioen zondagmiddag op Instagram. ‘Gave her some bling’, schrijft de 28-jarige Hagenaar bij de foto van het moment dat hij op de knieën gaat.

Badloe, in de RS:X-klasse driemaal wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen, leerde zijn vriendin in 2017 kennen via Tinder, zo vertelde hij eerder aan Story. ,,Ik zocht niet naar een serieuze relatie, maar we konden het zo goed met elkaar vinden... Nicky wist toen nog niet wie ik was. Ik was ook nog onbekend, dus dat was heerlijk. Het grappige is dat Nicky’s vader windsurfer is en mij wel kende.”

,,Nicky is heel belangrijk geweest in mijn succes”, vervolgde Badloe over haar in het eerdergenoemde magazine. ,,Ze kan vaak mee naar wedstrijden, omdat ze dat met haar werk als pedagoog in de jeugdzorg goed kan combineren.” Badloe woont samen met zijn vriendin in Den Haag.

Vulkanisch eiland

Inmiddels is het tweetal nu al bijna zes jaar bij elkaar en nu zet de windsurfer dus de volgende stap. En daarvoor koos hij niet zomaar een locatie in zijn woonplaats Den Haag uit. Nee, de meervoudig wereld- en Europees kampioen deed dat onder de zon op het vulkanisch eiland Rangitoto in Nieuw-Zeeland.

Bekijk hieronder de beelden van het aanzoek.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De geboren Almeerder groeide op in een voetbalgezin, tot hij op zijn zevende met zijn ouders naar Bonaire verhuisde. Daar kwam hij in aanraking met het windsurfen en sindsdien liet hij de sport niet meer los. In 2014 voegde hij zich in een trainingsgroep bij Dorian van Rijsselberghe. Samen met hem stond hij twee jaar later op het podium bij het WK in Eilat (Israël).

Badloe vergaarde in Nederland vooral bekendheid met zijn gouden plak op de Olympische Spelen in 2020. Daarnaast kroonde hij zich in 2019, 2020 en 2021 tot wereldkampioen en werd hij Europees kampioen in 2019 en 2021. Het leverde hem onder meer tweemaal de Conny van Rietschoten Trofee op, de prijs voor een opmerkelijke prestatie in de Nederlandse zeilsport.

Volledig scherm Kiran Badloe viert zijn gouden medaille in Tokyo (2020). © AFP