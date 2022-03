‘Tinder Swindler’ ontkent Nederlandse te hebben opgelicht: ‘Ik ben het slachtoffer van Netflix’

,,De persoon die ze afschilderen ... Het is gek", zegt Simon Leviev in het interview. ,,Dat ben ik niet, het is simpelweg een fantasie door Netflix. Het verschil tussen hem en de echte Simon is gigantisch. Ik heb nooit een vrouw of iemand anders om geld gevraagd. Maar nog eens, ik heb niks misdaan. Ik ben degene die hier het slachtoffer is. Ik ben een slachtoffer van Netflix. Er is geen bewijs.”

Dat hij dankzij zijn verschijning in de Netflix-reeks wel grof geld verdient - zo haalt hij duizenden dollars binnen met videofilmpjes op Cameo en verschijningen in nachtclubs - deert hem niet. ,,Als er mensen jaloers zijn op mijn extravagante levensstijl, dan is dat hun probleem. Niet het mijne. Ik hoef dat niet te verbergen.”

Tinder

In The Tinder Swindler verklaren drie slachtoffers, onder wie een Nederlandse, dat Leviev via datingapp Tinder verschillende vrouwen voor tonnen zou hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat. In de documentaire is te zien dat hij verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. De slachtoffers gaven hem contant geld of hun creditcards.

Leviev heeft in de afgelopen tien jaar twee keer vastgezeten, een keer voor fraude en oplichting en een keer voor het vervalsen van een paspoort. Er lopen momenteel fraudezaken tegen hem in onder meer Noorwegen en Zweden. De geboren Israëliër is inmiddels verbannen van Tinder.

Bodyguard

Ook de bodyguard van Simon Leliev dreigt juridische stappen te nemen tegen de streamingdienst. Hij eist dat Netflix de film offline haalt en wil excuses en een schadevergoeding, meldt TMZ. De lijfwacht, in de documentaire bekend als Piotr, heeft een prominente rol in The Tinder Swindler. Hij komt niet aan het woord maar lijkt wel van de vermeende praktijken van Leliev te weten.

Advocaat Joanna Parafianowicz zegt dat Piotr nooit toestemming heeft gegeven om beelden van hem te gebruiken en dat hij reputatieschade heeft opgelopen door de documentaire. Ze wil dat Netflix met excuses komt en eist een schadevergoeding van zo’n 5 miljoen euro.

Volledig scherm Simon Leviev, alias The Tinder Swindler © RV