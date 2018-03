Tim Immers maakt na 23 jaar zijn comeback in GTST

Immers kruipt na 23 jaar opnieuw in de huid van Mark de Moor. Hij was tussen februari 1992 en november 1993 te zien en maakte twee jaar later een tijdelijke comeback. ,,Het voelt als een warm bad. Het is heel bijzonder om toch ook nog mensen te kennen van vroeger'', aldus de acteur vandaag. De acteur werd gevraagd voor de rol, dacht er een tijdje over na een deed auditie. Hoewel het druk gaat worden, denkt hij dat hij het acteerwerk wel kan gaan combineren met zijn werkzaamheden in zijn restaurant in Amsterdam Noord.