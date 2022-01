Tim Hofman zelf in opspraak om eerdere vrouwonvriendelijke teksten: ‘Ik schaam mij’

Hofman en zijn team deden maandenlang onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag rond talentenjacht The Voice of Holland . Er kwamen tientallen meldingen binnen van vrouwen die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met seksueel getinte opmerkingen en seksueel geweld bij de talentenjacht. Bandleider Jeroen Rietbergen van het programma stapte op en coach Ali B is aan de kant gezet, na twee aangiftes tegen hem waaronder voor verkrachting.

Vandaag verscheen er echter op sociale media een video met beelden waarin Hofman zelf vrouwonvriendelijke taal gebruikt. Zo zegt hij, voorafgaand aan een interview met playmate Zimra Geurts: ‘Die moet met iedereen op de foto, omdat ze net even wat grotere tieten heeft dan de rest van Nederland'. En: ‘Ik heb een tip, laat een tiet zien'. In een gesprek met vlogster Anna Nooshin, over de cultuur bij BNNVara, zegt hij dat daar achter de schermen ook veel onderlinge relaties zijn.

Excuses

Hofman laat in een reactie aan deze site weten ‘zich te schamen’ voor die teksten. ,,Het was in 2012: backstage bij Spuiten en Slikken. Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme (discriminatie van gehandicapten, red.). Het was fout en excuses zijn gepast.” Hofman was jarenlang presentator van Spuiten en Slikken, een BNNVara-programma over drugs en seks.