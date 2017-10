Tim Hofman tot eind van het jaar uit de roulatie door naweeën vechtpartij

,,Ik ben echt beurs geslagen,” zegt Tim Hofman in zijn nieuwste YouTube-video. ,,Ik heb constant koppijn, ik zit nu thuis een beetje kleurplaten te maken en ik slaap."



Hofman bezocht in augustus het kantoor van de huisbaas omdat een stel studenten bij #BOOS had geklaagd over de woonomstandigheden in hun huis. Nadat het BNN-gezicht poolshoogte had genomen in de woning, ging hij samen met een paar studenten langs bij de eigenaar van het pand. Daar liep het gesprek helemaal uit de hand. De huisbaas sloeg er met nog een andere man op los. Camera's werden vernield en meerdere personen raakten gewond.



In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de kaak van Hofman is gebroken. Nu blijkt dat daar ook een hersenschudding bij kwam kijken. De eerste maand werd dat niet opgemerkt. ,,Ik ben daar doorheen gelopen en daardoor heb ik nu de hele tijd koppijn." Hij moet nu tot het eind van het jaar rust houden. De presentatie van #BOOS wordt tot die tijd door BN'ers overgenomen.