Tim Hofman maakt documentaire over euthanasie bij jongeren

Eva Jinek: ‘Roddels over zwanger­schap beledigend tot op het bot’

5 januari Eva Jinek is diep beledigd dat er roddels rondgaan dat ze in verwachting zou zijn, omdat Humberto Tan is toegevoegd aan het team presentatoren van de RTL talkshow. Ze ís niet zwanger, zegt ze in gesprek met Nouveau. ,,Het is seksisme in z’n alledaagse, meest irritante vorm.”