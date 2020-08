Tim Hofman: Ik dacht dat ik wel iets gewend was, maar ik moest echt bijschakelen

Tim Hofman heeft net een minivakantie achter de rug, zijn eerste in vijftien maanden. Drenthe was het plan, maar het is gewoon Amsterdam geworden. Even lekker niks. De televisiemaker van BNNVara deed zijn reguliere uitzendingen van Boos, viel in bij Op1 en 3FM en is alweer aan een nieuw seizoen van Over Mijn Lijk begonnen.