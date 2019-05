Tim Douwsma werkt aan boek over gescheiden ouders

Gemis

Douwsma sprak zich al eerder uit over de plannen om een boek te schrijven. In het radio 2 programma ‘t Wordt Nu Laat zei hij ouders bewust te willen maken van de impact die een scheiding kan hebben op kinderen. ,,Het gemis van een vader thuis. Eerst is je vader er altijd en doe je leuke dingen en dan ineens zie je hem nog maar een keer in de twee weken een weekendje.’’



Wanneer het boek precies uitkomt is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat Douwsma druk bezig is met het schrijven van zijn verhaal.