Tim Douwsma met zwangere vriendin in nieuwe videoclip

Jij gaat met me mee is de titel van de nieuwe single, waarvoor de video is geproduceerd. Het zonnige Curaçao is het decor. De fans van Douwsma krijgen zon, zee en strand en natuurlijk een hoop liefde.



Elske was net zwanger van Tim toen de clip op het Caribische eiland werd opgenomen. Het stel maakte het blijde nieuws deze week wereldkundig. ‘Nu mag iedereen het weten, ik word vader', schreef hij trots op sociale media.



Tim en Elske kennen elkaar al sinds ze zestien waren, maar zijn sinds de zomer van vorig jaar samen. Dat bevestigden ze dit jaar op Valentijnsdag.