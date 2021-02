TikTokker ontdekt ‘tic’ van Rachel Green in Friends en het internet ontploft

Al jarenlang analyseren fans van de Amerikaanse sitcom Friends alle afleveringen suf in de hoop foutjes of opvallende eigenaardigheden te ontdekken. Deze keer vond een fan iets wat niet in één aflevering te zien is, maar de hele soap lang: Rachel Green kucht voor elke zin die ze zegt. ,,Jennifer Aniston heeft een soort vocale tic die ze aan het begin van iedere nieuwe zin doet, in iedere aflevering waar ze in zit. Het is erg specifiek en het is heel erg moeilijk om er niet op te letten wanneer je het eenmaal opmerkt”, zegt de TikTokker.