Tijs van den Brink: Verschillen tussen gelovigen en ongelovigen zijn kleiner dan ik dacht

Het is wel de valkuil, maar niet de bedoeling van het programma: een welles/nietes-discussie voeren over het geloof. Soms ontvangt presentator Tijs van den Brink gasten in Adieu God? van wie hij een frontale aanval op religie verwacht. Tegen die interviews ziet hij het meest op. ,,We willen geen vechtgesprekken. Hoe leuk ik het ook vind om te reageren als Erik van Muiswinkel mij in het defensief dringt, ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag waarom hij het geloof heeft afgezworen. Dát wil ik snappen.’’



Met Sigrid Kaag heeft Van den Brink (48) morgenavond zijn honderdste gast in de uitzending. De politicus van D66 is niet van haar geloof gevallen, ze legde de eed af toen ze werd benoemd tot Kamerlid. ,,We zijn het programma begonnen met mensen die niet meer geloofden, maar het is inmiddels breder geworden. We willen ook weten hoe iemand zich heeft ontwikkeld in zijn of haar geloof.’’



Welke gast stond het verst van je vandaan?

,,Maarten ’t Hart. Ik zat op een reformatorische school, waar we zijn boeken niet mochten lezen. Hij was echt iemand van de tegenpartij. Ik zag er lang tegenop hem te interviewen, ook omdat hij er waarschijnlijk vol in zou gaan. Hij bleek heel openhartig over zijn jeugd, zijn ontwikkeling. Maarten is echt een pestkop, vindt het leuk om gelovigen op de kast te jagen. Tegelijkertijd heeft hij zijn moeder nog een tijdlang psalmen voorgelezen.’’