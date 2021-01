Tijs van den Brink: ‘Ik was geschokt door de twijfel van christelijke Trump-stemmers’

Miljuschka Witzenhau­sen: ‘Met maat 34 en 55 kilo was ik diep ongelukkig’

12 januari Miljuschka Witzenhausen heeft vandaag in een openhartig bericht gesproken over haar gewicht en zelfbeeld. In de Instagram-post schrijft de 35-jarige tv-kok vroeger altijd naar het figuur van Kate Moss te hebben opgekeken, maar toen ze eindelijk haar streefdoel van 55 kilo had bereikt, voelde ze zich diep ongelukkig. ‘In de jaren die volgden bleef het een strijd. Als ik in de spiegel keek, zag ik alleen maar dingen die ik niet mooi vond.’