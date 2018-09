Tijl Beckand verwelkomt derde spruit: 'Moeder heeft gevochten'

Het is niet duidelijk waarom de bevalling moeizaam zou zijn verlopen. ,,Je moeder heeft voor je gevochten'', vervolgt hij. ,,Niets dan liefde en respect. Een heel leven voor je: be wise, be cool, be nice. Kus van je vader.'' De kleine Faas is vernoemd naar zijn opa's, besluit Beckand zijn bericht.



De oud-Lama had al twee kinderen met zijn ex-vrouw Nicolette, van wie hij eind 2016 na twaalf jaar scheidde; Bente (13) en Fiene (8). Tijl vond het eerder dit jaar nog erg spannend dat hij niet wist of zijn derde kind een jongen of meisje zou worden.



,,Of ik ben straks vader van drie dochters of ik heb een zoon om een balletje mee te trappen'', zei hij. ,,Maar als ik heel eerlijk ben kan mijn oudste dat eigenlijk al heel goed.''



Faas krijgt overigens waarschijnlijk al vroeg in zijn leven klassieke muziek te horen. Tijl, groot liefhebber van het genre, schotelde zijn dochters op hun tweede á derde jaar ook kinderopera's voor. ,,Klassiek doet veel meer voor hun brein dan de liedjes van K3'', zei Beckand eerder. ,,Ik vind het eenzelfde keus als wat je je kind te drinken geeft: water of cola? Natuurlijk is cola lekkerder, maar water is beter.''