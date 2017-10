Tiësto doneert twee ton aan slachtoffers schietpartij Las Vegas

Roxeanne Hazes bijt fel van zich af na kritiek op 'te vol lijf voor bikini'

15:17 Roxeanne Hazes (24) heeft vandaag fel van zich afbeten, nadat de dochter van de in 2004 overleden volkszanger kritiek had gekregen op een bikinifoto. Volgens één van haar volgers is Roxeanne's lijf momenteel te vol voor een tweedelig strandsetje en had ze beter een camouflerend badpak kunnen aantrekken. ,,Dit is toch geen gezicht'', luidde de reactie. De zangeres is woest. ,,Ik ben juist blij met dit lichaam.''