Tick, Tick...BOOM! en de beste filmmusicals van deze eeuw

Aanleiding is de release van twee verse musicaltitels die allebei spelen met de vorm van het genre. Op Netflix kan je nu kijken naar de ‘musical ín een musical óver een musical’ Tick, Tick...BOOM! met Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) als het te jong gestorven talent achter de Broadwayhit Rent. En in het maffe Annette met Adam Driver en Marion Cotillard (nu in de bioscoop) is er ruimte voor opera, rock, ballades en...een loepzuiver zingende baby. Zijn deze films de moeite van het zien waard?