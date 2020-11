Thuis maar drie gasten, maar een volle talkshowtafel mag wel: hoe zit dat?

Schrijver Tommy Wieringa vertelt in het praatprogramma Op1 trots over zijn interview met oud-president Barack Obama. Maar wacht even. Die ontmoeting in de Verenigde Staten vond zeer kort daarvoor plaats. Moet Wieringa niet voorlopig in quarantaine, zoals iedereen die uit het buitenland komt? En hoe zit het met de high five van presentatoren Paul de Leeuw en Astrid Joosten, het aanraken van gasten door host Beau van Erven Dorens, of überhaupt het feit dat in de talkshowarena vaak meer mensen aan tafel zitten dan thuis is toegestaan?