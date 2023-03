Thomas van Luyn is verteller in The Passion

Thomas van Luyn is de verteller in The Passion dit jaar. Dat heeft KRO-NCRV vrijdag gemeld. De rol van de verteller was de laatste die nog ingevuld moest worden. Eerder werd al bekend dat onder anderen Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria) en Buddy Vedder (Judas) te zien zijn in het paasspektakel van de NPO.

Hoewel Van Luyn geen trouwe kijker van The Passion is, besloot hij toch om mee te doen “omdat het een mooie, goedgemaakte en ontroerende productie is”, vertelt hij tegen De Telegraaf. “Je vóélt de emoties die in het verhaal verstopt zitten. Ook door de muziek en het lichtgevende kruis komt de grootsheid en het belang ervan echt naar boven. Dat is de reden dat ook niet-gelovigen kijken”, aldus de 55-jarige cabaretier.

Van Luyn, die zelf niet gelovig is, kijkt met name uit naar het schrijven van zijn teksten. “Ook om te ontdekken wie ik echt ben, dat vind ik superontroerend”, zegt hij. “En verder natuurlijk de uitzending. Dat is live, spannend, maar daar ben ik wel goed in. En het is een grote productie, met het orkest en publiek, allemaal heel cool natuurlijk.”

Bang voor kritiek is de verteller niet echt. “Het enige waar ik me zorgen over maakte is het feit dat ik niet gelovig ben: zullen mensen daarover vallen? Verder hoort kritiek er gewoon bij in Nederland: het weer is altijd slecht, voetbal is altijd slecht en de presentatie van Zomergasten ook. Als je eerlijk zegt wat je vindt en voelt, heb je niks hoog te houden. En ach, anders blijf ik een weekje uit de buurt van sociale media.”

