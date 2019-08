Thomas laat ware aard zien zonder camera’s: ‘Moet je weer een wissel doen?’

De mannen in de villa mochten vandaag op date met een van de vrouwelijke vrijgezellen. Het was deze keer de beurt aan de dames om te kiezen met wie zij graag op pad zouden gaan. Zoals verwacht koos Julia voor Fabrizio, Laetitia voor Quinten en Daniëlle voor Thomas. De blonde Djemiah pakte het anders aan: zij liet haar oog vallen op Damian. De afspraakjes verliepen over het algemeen vrij braaf. Fabrizio mocht Julia tatoeëren - een hartje bij haar lies -, Quinten en Laetitia hadden een romantische picknick en Djemiah en Damian raceten over het water met een banaan. Maar bij Thomas en Daniëlle was de spanning duidelijk zichtbaar. De twee gaven toe nogal seksueel gefrustreerd te zijn. Dat resulteerde in een pikant gesprek. De ultieme gelegenheid voor verleidster Daniëlle om Thomas in het nauw te drijven. ,,In het dagelijks leven, en je was vrijgezel, had ik er zeker werk van gemaakt. Dan had je nu al tussen m’n benen gelegen”, begon ze. Daar was Thomas het resoluut mee eens. Het vermoeden van de brunette, dat Thomas zonder camera’s vrijuit zou praten, klopte precies. ,,Zenders af”, hapte hij gelijk toe, waarna hij vroeg of ze eigenlijk niet gewoon het bed konden induiken. ,,Vind jij jezelf goed in bed?”, vroeg Daniëlle hem daarom. Ja, reageerde Thomas, die daarna concludeerde dat Daniëlle nogal ‘aan het glibberen’ was. ,,Dit doet me dan wat. Als je zulke dingen zegt. Dat haalt wat uit, weet je. Dan wordt hij wakker.” De twee besloten het gesprek - zo verstandig als ze zijn - maar af te kappen. ,,Moet je weer een wissel doen?”, doelde Thomas op Daniëlles lingerie. Zij vertelde ondertussen voor de camera dat ze zeker wist dat Thomas het er lastig mee heeft. ,,Hij ziet alles voor zich, hij maakt beeldjes”, stelde ze.

Kampvuur

Er stond vandaag nog een verrassing op het menu. Presentator Kaj kwam de mannen namelijk mededelen dat er weer een kampvuur zou plaatsvinden. Ook werden ze op vuurwerk getrakteerd. ,,Dit wordt echt een vieze”, voorspelde Quinten alvast. Bij de dames was er geen sprake van nieuwe fragmenten van hun partners. Zij hadden de avond vrij om eens een goed feestje te vieren.



Bij de heren nam de spanning tijdens het kampvuur al snel toe. Fabrizio mocht het spits afbijten. Die kreeg te zien hoe Pommeline aan Joris vertelde de tattoo van Fabrizio's hoofd weg te moeten laseren. Of haar been te amputeren. ,,Gênant. Ik voel me best vernederd”, reageerde Fabrizio na het zien van die beelden. Hij had duidelijk moeite met het verbergen van zijn tranen. ,,Ik ben sprakeloos.”



Thomas en Damian waren ook niet al te blij met hun beelden. Zo kreeg Thomas te zien hoe Yasmin en verleider Jonah het erg gezellig met elkaar hadden. ,,Ik vind jou van de vier dames wel de knapste”, flirtte Jonah met Yasmin, die daarop reageerde: ,,Insgelijks.” Damian werd getrakteerd op beelden waarin Shirley met haar hoofd op de schouder van verleider Guido in slaap was gevallen. ,,Shirley is een tikkende tijdbom”, kreeg Damian te horen. Hij gaf dan ook toe erg bang te zijn voor de gevolgen.



Voor Quinten kwam de klap vanavond hard aan. Zijn Channah kwam in beeld met Mitch en daar werd een ding snel duidelijk: de twee zijn in zes dagen tijd wel erg close geworden. Zo gaf Channah Mitch twee keer een kus op zijn wang en konden ze niet van elkaar afblijven. Dat wekte de nodige woede bij Quinten op, die - om zijn frustratie te uiten - Thomas een flinke duw gaf. ,Ik zie gewoon een Chan die écht een jongen leuk vindt”, reageerde hij. Quinten vreest dat hij ‘game’ over is. ,,Ik had gehoopt dat ze nog wel met me zou bezig zijn. Maar echt totaal niet”, zei hij gekrenkt. Even later brak hij: Quinten barstte in tranen uit in de armen van de knappe Laetitia.



In de aflevering van volgende week krijgen de dames fragmenten van hun partner onder ogen te zien. Ook wordt duidelijk dat Channah een nogal belangrijke boodschap heeft, die ze onder vier ogen met Yolanthe wil bespreken.