Thomas Dekker en José Woldring uit elkaar

De reden voor de breuk is niet bekend. De wielersportanalist en de pr-manager maakten in de zomer van 2019 bekend dat ze samen waren . Allebei deelden ze een liefdevolle foto op Instagram, waarop ze genoten van de zon op het Italiaanse eiland Sardinië.

Afgelopen juni ging het stel samenwonen in Amsterdam, op een steenworp afstand van waar Thomas al een huis huurde. José woonde daarvoor nog in Loppersum, samen met haar zoontje Finn (8) uit een eerdere relatie, ruwharige teckel Lulu en haar negen springpaarden.

Hoewel ze volgens De Volkskrant van 400 naar 120 vierkante meter ging, was de locatie ideaal voor haar werk. De 33-jarige Woldring is immers een internationaal bekende pr-manager, die met haar bedrijf The Media Nanny topartiesten begeleidt als Martin Garrix en David Guetta en vaak op Schiphol moet zijn voor afspraken.

Dekker, die tussen 2005 en 2015 profwielrenner was, had eerder een relatie met de negentien jaar oudere Nathalie Marciano, die hij kende uit het uitgaansleven in Los Angeles. Zij was eerder getrouwd met Maurice Marciano, die samen met zijn broer het succesvolle merk Guess oprichtte. Ze werd erg rijk en woonde in een miljoenenvilla in Beverly Hills.