Thomas Berge wordt opnieuw vader: ‘Ons grootste geschenk ooit’

‘We hebben nieuws dat we moeten delen’, valt er te lezen in de video die Berge deelt met zijn ruim 77.000 volgers. Dan volgen er beelden van een kleine Thomas, maar ook fragmenten waarin hij met zijn vriendin Elianne, bekend van het platform Rumag, te zien is.



In een van die filmpjes schotelt Elianne hem een doos voor. Daarin blijkt een positieve zwangerschapstest te zitten. ,,Nee, rot op!”, roept de zanger het uit, waarna hij zijn vriendin stevig beetpakt. Over de uitgerekende datum en wat voor geslacht de baby is, wordt vooralsnog niet gerept.