Thomas Berge en vriendin in verwachting van tweede kindje samen: ‘Geschiedenis herhaalt zich’

Leuk nieuws voor Thomas Berge en zijn vriendin Elianne Zweipfenning: het stel is opnieuw in verwachting van een kindje. Dat maken ze zondag bekend, op de dag dat het precies één jaar geleden is dat ze hun eerste zwangerschap aankondigden. ,,De geschiedenis herhaalt zich”.

‘Wij mogen met enorm veel blijdschap, liefde en dankbaarheid vertellen dat er opnieuw een wondertje in mijn buik groeit’, schrijft Elianne Zweipfenning op Instagram. Toen de twee elkaar leerden kennen, droomden ze al ‘van een groot gezin samen’. Berge en Zweipfenning zijn dolgelukkig dat die droomt nu uitkomt. ‘Dat we dit nu mogen realiseren is niet in woorden uit te drukken. We kijken uit naar alle mooie momenten met jou; jij bent zó gewenst en zó welkom. We kunnen niet wachten om je in onze armen te nemen.’

Op Tweede Kerstdag vorig jaar beviel Zweipfenning van zoontje Saint. Op Instagram vertelde ze destijds dat ze ‘onwijs dankbaar’ waren voor de geboorte van hun gezonde zoon. ‘Ik had het echt nooit kunnen doen zonder mijn allerliefste man die geen moment van mijn zijde is geweken en me er echt door heen heeft geholpen met zijn liefde en kracht’.

Het nieuws van de zwangerschap komt na een aantal zware maanden voor het stel. Elianne Zweipfenning werd na haar bevalling begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze vanwege een groot abces in haar borst een spoedoperatie moest ondergaan. Haar tijd in het ziekenhuis valt haar extra zwaar, omdat zoontje Saint niet constant bij haar kan zijn. ‘De dagen dat ik in het ziekenhuis lag zonder mijn man en mijn allerliefste zoontje naast me, hebben me gebroken maar ook kracht gegeven om heel snel weer een superfitte mama te worden. Samen met de thuiszorg en goede zorg in het ziekenhuis ga ik ertegenaan.’

De 32-jarige Berge, echte naam Chiel Ottink, en influencer Elianne Zweipfenning (24), hebben nu zo’n anderhalf jaar een relatie. Uit zijn relatie met Myrthe Mylius werd negen jaar geleden zoon Jack geboren.

