Thomas Acda solo de theaters in

Tot en met 26 april staat Thomas Acda als acteur op de planken in Fiddler on the Roof, waarmee hij in januari een Musical Award won voor beste mannelijke hoofdrol. De komende twee weken is de musical te zien in Rotterdam. De resterende voorstellingen van Fiddler on the Roof zijn in Zwolle, Heerlen en Apeldoorn. De theatertournee eindigt op 26 april in het DeLaMar Theater in Amsterdam.