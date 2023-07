Thijs Römer geeft toe ‘grens over’ te zijn gegaan: ‘Had nooit mogen gebeuren’

RechtszaakThijs Römer heeft dinsdagochtend in de rechtbank in Assen toegegeven dat hij ‘een grens over’ is gegaan. De 44-jarige acteur is in de rechtbank, omdat hij ervan wordt verdacht tussen 2015 en 2017 online zedendelicten te hebben gepleegd met drie meisjes die destijds minderjarig waren.

De meisjes waren ten tijde van de gebeurtenissen 14 tot en met 16 jaar oud. Römer was toen eind 30. ,,Ik vind nu dat ik wel een grens over ben gegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur”, aldus Römer in de rechtbank over het contact met een van de drie vermeende slachtoffers. Dat zou hij ‘niet goed in het oog hebben gehad’. Eerder verklaarde Römer tegenover de politie dat hij vond dat hij geen grens was overgegaan.

,,Dat hele appen had überhaupt niet moeten gebeuren. Het privécontact had ik onmiddellijk af moeten kappen”, zei Römer. ,,Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven, of elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.” De acteur gaf toe dat er over ‘seksualiteit, over masturbatie’ is gesproken.

Dwang

Een van de vermeende slachtoffers beweerde dinsdagochtend gedwongen te zijn foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. Römer ontkent dat sprake is geweest van dwang. Ook zegt hij dat er geen seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld.

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen Thijs Römer zijn vandaag in de rechtbank in Assen aanwezig. Een van de vrouwen zit in de zaal, de tweede zit in de slachtofferkamer. Het derde vermeende slachtoffer heeft ervoor gekozen niet aanwezig te zijn.

Bij aanvang van de strafzaak vertelde de rechter dat de vrouwen gebruik willen maken van hun spreekrecht. De vrouw in de zaal zal dat in de zaal doen en staat toe dat daar opnamen van worden gemaakt. De vrouw in de slachtofferkamer zal ook in de rechtszaal spreken, maar doet dat achter gesloten deuren. De verklaring van het derde slachtoffer wordt voorgelezen door advocaat Maartje Schaap.

Zowel Römer als de vrouw in de zaal beaamde tegenover de rechter zenuwachtig te zijn voor de behandeling van de zaak. ,,Uiteraard”, zei Römer. ,,Ja, klopt”, zei het vermeende slachtoffer. Römer had vooraf verzocht dat er geen beelden en geluidsopnamen van hem mogen worden gemaakt. Hij kan dan niet vrijuit spreken, heeft hij aangegeven. Zijn behandelend psycholoog heeft dat ook onderschreven. De rechter gaat daarin mee.

Nadat de officier van justitie de tenlastelegging uit de doeken had gedaan, begon de rechter met het stellen van vragen aan Römer. Na een klein half uur moest de rechter de zaak pauzeren vanwege een technische storing met de verbinding in de zaal waar de pers zit.

Digitaal

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in november vorig jaar bekend Römer te vervolgen voor zaken die zouden zijn gebeurd tussen 1 november 2015 en 30 november 2017. Het OM meldde ook dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers. Het contact met de meisjes zou digitaal hebben plaatsgevonden.

Römer raakte vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 jaar was. De acteur weersprak die beschuldigingen. ‘Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver’, schreef de acteur op Twitter. De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam die niet terug. Zij is een van de drie vrouwen die aangifte deed tegen de acteur.

Een van de drie vrouwen heeft vorig jaar contact opgenomen met het onlineprogramma BOOS om daar haar verhaal te doen. Maker Tim Hofman bevestigt dat in een bericht op X, voorheen Twitter. Dat de redactie er niets mee heeft gedaan, komt doordat er in die tijd duizenden reacties binnenkwamen op de uitzending over misstanden bij The Voice of Holland.

Agenda

Op werkgebied is het sinds september stil rond acteur Römer. Via zijn management maakte hij toen bekend zijn agenda ‘voor de komende tijd’ leeg te hebben gehaald. De acteur gaf als reden dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt en daarom rust nam.