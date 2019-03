Thierry Baudet speelt een rol

Daar zat ik, in ons boreale land, woensdagavond, te midden van de brokstukken van de grootste beschaving die de wereld ooit heeft gekend, die reikte tot in alle uithoeken van de wereld, die vol zelfvertrouwen was, die de mooiste muziek en architectuur onder de sterrenhemel had voortgebracht. Het was al laat, de uitslagenavondradio-uitzending liep op zijn eind.



De stemmen werden, naarmate het tellen vorderde, steeds schorder, de commentaren potsierlijker. Buma, die met zijn CDA een behoorlijke electorale dreun had opgelopen, kraaide: “We hebben de peilingen verslagen!”



Eigenlijk viel het bij iedereen mee. Politici zijn meesters in het omzetten van verlies in winst. De montere teflon-Rutte kroonde zichzelf en zijn ‘enige echte volkspartij die dit land nog kent’ tot winnaar, zoals hij dat ook bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen deed, toen won hij met acht zetels verliep.



De bittere Wilders slikte hoorbaar zijn teleurstelling over het uitblijven van het Gökmen T-effect weg. Hij sprak met stijf opeengeklemde kaken.



Asscher asscherde dat het beter ging dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Denk klonk bedenkelijk en Henk Krol was in zijn seniorennopjes met zijn bescheiden groei.