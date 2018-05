Thierry Baudet loopt boos weg bij live interview met Wilfred Genee

De politicus schoof vanmiddag samen met onder meer AD-columnist Özcan Akyol aan in het wekelijkse programma The Friday Move van presentator Wilfred Genee. Volgens de aankondiging op de website kwam hij praten over zijn nieuwe roman, maar het gesprek ging vooral over politiek. Baudet kreeg kort de gelegenheid zijn eigen partij te promoten, maar het gesprek ging al snel over het optreden van minister Grapperhaus bij Pauw van afgelopen week. Akyol probeerde het interview meermaals richting het boek te sturen, maar Genee - die de roman niet had gelezen - vond dat Baudet als politicus ook over politiek moest praten. Zeker omdat parlementair verslaggever Jeroen Stans ook aan tafel zat, zei hij.

Akyol grijpt in

Na een minuut of zeven nam Akyol het interview over en bevroeg hij Baudet over het schrijfproces van zijn roman. Toen Genee wederom naar zijn politieke werk vroeg, was Baudet het zat. ,,Ik ben hier uitgenodigd om over het boek te spreken en heb geen zin om stiekem dan eigenlijk een politiek interview te gaan geven'', zei de politicus, die zijn koptelefoon afdeed en aanstalten maakte om weg te lopen.



Genee beloofde nog dat het later écht over het boek zou gaan, waarop Baudet weer ging zitten. Toen hij vernam dat hij dan wel even een reclameblok moest afwachten, was de maat vol en liep hij weg. ,,Nee, ik houd ermee op.''