Theo Maassen wint voor tweede keer Poelifinario-cabaretprijs

De jury prijst de manier waarop Theo Maassen in zijn show de grenzen opzoekt en deze verlegt. Dat doet hij door controversiële kwesties rond bijvoorbeeld de islam en de PVV aan te snijden. ,,Het leidt tot confronterende satire die je hersens doet kraken. Maassen is ervan overtuigd dat humor mensen bij elkaar kan brengen, en hij gebruikt het cabaretpodium om te bewijzen hoe dat volgens hem zou kunnen.''



Maassen werd eerder bekroond voor zijn programma Tegen beter weten in (2006). Het winnen van de prijs noemde hij 'gewoon leuk'. ,,Wat moet je op zo'n vraag antwoorden wat er door je heen gaat als je over de finish heenrijdt? Ik heb daar geen goed geformuleerde zinnen voor."



Volgens Maassen viel bij de bekroonde voorstelling ineens alles op zijn plek. ,,Ik ben hier nog steeds blij mee", zei hij. ,,Het is heel gaaf als je oprecht denkt: dit is het beste dat ik op dit moment kan maken. Ik heb ook heel veel schik en plezier gehad in het maken en het spelen."