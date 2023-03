Theaterversie Stranger Things eind 2023 te zien in Londen

Netflix heeft woensdag de komst van een theaterversie van Stranger Things aangekondigd. Eind 2023 beleeft Stranger Things: The First Shadow zijn wereldpremière in het Londense West End, in het Phoenix Theatre.

Het theaterstuk is geschreven door Kate Trefry, die ook schrijver en producent was van de tv-serie Stranger Things. De regie is in handen van Stephen Daldry met Justin Martin als co-regisseur. Ook bedenkers Matt en Ross Duffer van de populaire Netflixserie zijn bij het project betrokken als creatieve producenten.

De broers Duffer zijn opgetogen over de theatershow. ,,Kate Trefry heeft een toneelstuk geschreven dat verrassend, eng en oprecht is”, stellen de Duffers in een verklaring. ,,We willen je dolgraag meer vertellen over het verhaal, maar doen dat niet - het is leuker om het zelf te ontdekken. We kunnen niet wachten om jullie nerds in Londen te zien!”

Netflix laat zelf weten over het stuk: ,,Hawkins, 1959: een doodnormaal stadje met gewone zorgen. De auto van de jonge Jim Hopper wil niet starten, de zus van Bob Newby neemt zijn radioshow niet serieus en Joyce Maldonado wil gewoon afstuderen en de stad uit. Wanneer de nieuwe student Henry Creel arriveert, ontdekt zijn familie dat een nieuwe start niet zo eenvoudig is... en dat het verleden je altijd blijft achtervolgen.”

Kaarten voor de theatershow gaan in het voorjaar in de verkoop. Meer informatie over de kaartverkoop, het speelschema en de cast worden op een later moment bekendgemaakt. Vooralsnog zijn er geen plannen om het stuk ook in Nederland op te voeren.

